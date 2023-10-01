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Пересвет - Зенит

01.10.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур Пересвет - Зенит
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Матч еще не начался
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа B
12 тур
10 июня, суббота 16:00 Зенит 5:1 Пересвет
1 тур
2 апреля, воскресенье 14:00 Пересвет 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Леон Сатурн 5 4 0 1 12:2 +10 12
2. Калуга 5 4 0 1 13:2 +11 12
3. Сахалинец 5 3 1 1 18:4 +14 10
4. Арсенал-2 5 3 1 1 7:5 +2 10
5. Динамо Вл 4 3 0 1 12:6 +6 9
6. Зенит Пз 5 2 2 1 5:6 -1 8
7. Композит 4 2 1 1 10:10 0 7
8. СКА-Хабаровск-2 5 2 1 2 7:8 -1 7
9. Рязань 5 2 1 2 12:8 +4 7
10. Сахалин 3 2 0 1 3:2 +1 6
11. Знамя 5 2 0 3 4:7 -3 6
12. Космос 5 1 3 1 8:7 +1 6
13. Квант 5 1 3 1 5:10 -5 6
14. Спартак Т 4 1 2 1 7:6 +1 5
15. Химки-М 5 1 0 4 3:10 -7 3
16. Пересвет 6 1 0 5 9:28 -19 3
17. Строгино 5 0 2 3 9:13 -4 2
18. Коломна 5 0 1 4 5:15 -10 1
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