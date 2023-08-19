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Арсенал-2 - Пересвет

19.08.2023, Суббота, 17:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур Арсенал-2 - Пересвет
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023)
15 тур
8 октября, суббота 14:00 Арсенал-2 1:1 Пересвет
5 тур
10 августа, среда 17:00 Пересвет 2:4 Арсенал-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Леон Сатурн 5 4 0 1 12:2 +10 12
2. Калуга 5 4 0 1 13:2 +11 12
3. Сахалинец 5 3 1 1 18:4 +14 10
4. Арсенал-2 5 3 1 1 7:5 +2 10
5. Динамо Вл 4 3 0 1 12:6 +6 9
6. Зенит Пз 5 2 2 1 5:6 -1 8
7. Композит 4 2 1 1 10:10 0 7
8. СКА-Хабаровск-2 5 2 1 2 7:8 -1 7
9. Рязань 5 2 1 2 12:8 +4 7
10. Сахалин 3 2 0 1 3:2 +1 6
11. Знамя 5 2 0 3 4:7 -3 6
12. Космос 5 1 3 1 8:7 +1 6
13. Квант 5 1 3 1 5:10 -5 6
14. Спартак Т 4 1 2 1 7:6 +1 5
15. Химки-М 5 1 0 4 3:10 -7 3
16. Пересвет 6 1 0 5 9:28 -19 3
17. Строгино 5 0 2 3 9:13 -4 2
18. Коломна 5 0 1 4 5:15 -10 1
...
Матч-центр
15:00
Динамо М
ЦСКА
2
1
17:30
Балтика
Урал
0
1
Идет второй тайм
17:30
Астрахань
Спартак Нч
0
0
Идет второй тайм
17:30
Экселсиор
Аякс
2
2
Идет второй тайм
17:30
Гимараеш
Жил Висенте
2
1
Идет второй тайм
17:30
Сокол
Химки
1
0
Идет второй тайм
18:00
Аксу
Атырау
2
1
Идет второй тайм
18:00
Торпедо-БелАЗ
Белшина
1
0
Идет второй тайм
18:00
Реал Сосьедад
Сельта
1
0
Идет второй тайм
18:00
Зоркий
Енисей-М
1
0
Идет второй тайм
18:00
Динамо Ст
Рубин Я
0
3
Идет второй тайм
18:00
Севастополь
Дружба
0
0
Идет второй тайм
18:00
Спартак Т
Сахалин
0
0
Идет второй тайм
18:00
Абха
Аль-Раед
1
0
Идет второй тайм
18:00
Тироль
ЛАСК
1
0
Идет второй тайм
18:00
Аустрия Л
Штурм
0
1
Идет второй тайм
18:00
БКМА Ереван
Алашкерт
0
3
Идет второй тайм
18:00
Волгарь
Енисей
1
2
Идет второй тайм
18:00
Звезда 09
Слога Меридиан
0
0
Идет второй тайм
18:00
Эйбар
Эльче
1
1
Идет второй тайм
18:00
Малишева
Фуше
1
1
Идет второй тайм
18:00
Лириа
Дрита
0
0
Идет второй тайм
18:00
Зимбру
Спартаний Селемет
1
0
Идет второй тайм
18:30
Сахалинец
Композит
0
1
Перерыв
18:30
Ракув
Сталь
1
0
Перерыв
18:45
МТК
Кечкемет
0
0
Идет первый тайм
19:00
Мольде
Волеренга
0
0
Идет первый тайм
19:00
Одд
Сарпсборг 08
0
0
Идет первый тайм
19:00
Балтика-БФУ
Иркутск
1
0
Идет первый тайм
19:00
Рух
Колос
0
0
Идет первый тайм
19:00
Теплице
Спарта
0
0
Идет первый тайм
19:00
Берое
Славия Соф
1
0
Идет первый тайм
19:00
Сабаил
Зиря
0
1
Идет первый тайм
19:15
Ризеспор
Аланьяспор
0
0
Идет первый тайм
19:30
Краснодар
Локомотив
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