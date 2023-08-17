Чертаново - Текстильщик

|21 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Чертаново
|1:0
|Текстильщик
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Текстильщик
|2:0
|Чертаново
|21 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Чертаново
|1:0
|Текстильщик
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Текстильщик
|2:0
|Чертаново
|27 тур
|27 февраля, суббота
|15:00
|Текстильщик
|1:0
|Чертаново
|7 тур
|5 сентября, суббота
|15:00
|Чертаново
|0:1
|Текстильщик
|19 тур
|23 октября, среда
|19:00
|Чертаново
|1:0
|Текстильщик
|26 тур
|27 мая, воскресенье
|17:00
|Текстильщик
|2:0
|Чертаново
|1 тур
|19 июля, среда
|18:00
|Чертаново
|2:1
|Текстильщик
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|5
|3
|2
|0
|5:2
|+3
|11
|2.
|Родина-2
|5
|3
|1
|1
|6:5
|+1
|10
|3.
|Авангард Кур
|5
|3
|0
|2
|11:7
|+4
|9
|4.
|Амкар-Пермь
|5
|2
|2
|1
|4:2
|+2
|8
|5.
|Текстильщик Ив
|6
|1
|4
|1
|4:7
|-3
|7
|6.
|Чертаново
|6
|1
|2
|3
|5:7
|-2
|5
|7.
|Металлург Лп
|5
|1
|2
|2
|2:5
|-3
|5
|8.
|Форте
|5
|1
|2
|2
|5:6
|-1
|5
|9.
|Челябинск
|5
|1
|2
|2
|6:7
|-1
|5
|10.
|Салют
|5
|1
|1
|3
|4:4
|0
|4