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Чертаново - Текстильщик

17.08.2023, Четверг, 17:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 6 тур Чертаново - Текстильщик
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
21 тур
9 ноября, среда 14:00 Чертаново 1:0 Текстильщик
11 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 2:0 Чертаново
Россия. ФНЛ (2020/2021)
27 тур
27 февраля, суббота 15:00 Текстильщик 1:0 Чертаново
7 тур
5 сентября, суббота 15:00 Чертаново 0:1 Текстильщик
Россия. ФНЛ (2019/2020)
19 тур
23 октября, среда 19:00 Чертаново 1:0 Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
26 тур
27 мая, воскресенье 17:00 Текстильщик 2:0 Чертаново
1 тур
19 июля, среда 18:00 Чертаново 2:1 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 5 3 2 0 5:2 +3 11
2. Родина-2 5 3 1 1 6:5 +1 10
3. Авангард Кур 5 3 0 2 11:7 +4 9
4. Амкар-Пермь 5 2 2 1 4:2 +2 8
5. Текстильщик Ив 6 1 4 1 4:7 -3 7
6. Чертаново 6 1 2 3 5:7 -2 5
7. Металлург Лп 5 1 2 2 2:5 -3 5
8. Форте 5 1 2 2 5:6 -1 5
9. Челябинск 5 1 2 2 6:7 -1 5
10. Салют 5 1 1 3 4:4 0 4
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Матч-центр
21:45
Дерри Сити
Тобол
1
0
Второй тайм доп. времени
22:00
Партизан
Сабах
2
0
Первый тайм доп. времени
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