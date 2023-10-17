Северная Македония - Армения

|9 тур
|11 ноября, четверг
|20:00
|Армения
|0:5
|Северная Македония
|4 тур
|2 сентября, четверг
|21:45
|Северная Македония
|0:0
|Армения
|9 тур
|11 ноября, четверг
|20:00
|Армения
|0:5
|Северная Македония
|4 тур
|2 сентября, четверг
|21:45
|Северная Македония
|0:0
|Армения
|6 тур
|18 ноября, среда
|20:00
|Армения
|1:0
|Северная Македония
|1 тур
|5 сентября, суббота
|16:00
|Северная Македония
|2:1
|Армения
|4 тур
|16 октября, вторник
|19:00
|Армения
|4:0
|Северная Македония
|2 тур
|9 сентября, воскресенье
|19:00
|Северная Македония
|2:0
|Армения
|11 тур
|7 октября, пятница
|19:00
|Армения
|4:1
|Северная Македония
|2 тур
|7 сентября, вторник
|22:00
|Северная Македония
|2:2
|Армения