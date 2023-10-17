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Северная Македония - Армения

17.10.2023, Вторник, 16:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Северная Македония - Армения
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Матч начнется в 16:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа J
9 тур
11 ноября, четверг 20:00 Армения 0:5 Северная Македония
4 тур
2 сентября, четверг 21:45 Северная Македония 0:0 Армения
, группа C2
6 тур
18 ноября, среда 20:00 Армения 1:0 Северная Македония
1 тур
5 сентября, суббота 16:00 Северная Македония 2:1 Армения
, группа D4
4 тур
16 октября, вторник 19:00 Армения 4:0 Северная Македония
2 тур
9 сентября, воскресенье 19:00 Северная Македония 2:0 Армения
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа B
11 тур
7 октября, пятница 19:00 Армения 4:1 Северная Македония
2 тур
7 сентября, вторник 22:00 Северная Македония 2:2 Армения
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