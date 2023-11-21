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Австрия - Германия

21.11.2023, Вторник, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Германия
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Матч начнется в 22:45 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2018

2 июня, суббота 19:00 Австрия 2:1 Германия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа C

6 сентября, пятница 22:45 Германия 3:0 Австрия

11 сентября, вторник 22:30 Австрия 1:2 Германия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа A
9 тур
2 сентября, пятница 22:45 Германия 6:2 Австрия
7 тур
3 июня, пятница 22:35 Австрия 1:2 Германия
Чемпионат Европы 2008, группа B
Групповой этап, 3 тур
16 июня, понедельник 22:45 Австрия 0:1 Германия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
6 июня, пятница 23:00 Австрия 2:0
(3:2)п		 Германия
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