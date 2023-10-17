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Япония - Тунис

17.10.2023, Вторник, 13:10 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Тунис
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Матч начнется в 13:10 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2015

27 марта, пятница 13:30 Япония 2:0 Тунис
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