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Япония - Канада

13.10.2023, Пятница, 13:35 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Канада
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Матч начнется в 13:35 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2022

17 ноября, четверг 16:40 Япония 1:2 Канада
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