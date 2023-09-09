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ЮАР - Намибия

09.09.2023, Суббота, 16:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ЮАР - Намибия
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Матч начнется в 16:00 мск
Кубок африканских наций 2019, группа D
Групповой этап, 2 тур
28 июня, пятница 23:00 ЮАР 1:0 Намибия
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