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Китай - Малайзия

09.09.2023, Суббота, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Китай - Малайзия
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2013

10 сентября, вторник 15:35 Китай 2:0 Малайзия
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