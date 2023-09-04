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Гватемала - Гондурас

04.09.2023, Понедельник, 01:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Гватемала - Гондурас
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Матч начнется в 01:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2022

28 сентября, среда 04:00 Гондурас 2:1 Гватемала
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