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Машук-КМВ - Победа

14.10.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур Машук-КМВ - Победа
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа 2
1 тур
16 июля, воскресенье 17:00 Победа 0:3 Машук-КМВ
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