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Победа - Легион

08.10.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур Победа - Легион
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023
7 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Легион Победа
7 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Легион Победа
Россия. Кубок (2023/2024)
1/128 финала
22 августа, вторник 00:00 Легион Победа
1/128 финала
22 августа, вторник 00:00 Легион Победа
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