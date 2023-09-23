Победа - Спартак-Нальчик

23.09.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур Победа - Спартак-Нальчик
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023
5 тур
13 августа, воскресенье 16:30 Спартак-Нальчик 4:0 Победа
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