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Астрахань - Победа
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2-я лига Лига Б. Группа 1
Расписание матчей
Астрахань - Победа
Астрахань - Победа
17.09.2023, Воскресенье, 00:00 мск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Астрахань
-
Победа
Матч еще не начался
Протокол
История игр
Комментарии
Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023
4 тур
6 августа, воскресенье
16:30
Победа
0:1
Астрахань
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