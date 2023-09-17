Астрахань - Победа

17.09.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур Астрахань - Победа
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023
4 тур
6 августа, воскресенье 16:30 Победа 0:1 Астрахань
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