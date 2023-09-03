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Победа - Динамо-2 Мх

03.09.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур Победа - Динамо-2 Мх
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Матч еще не начался
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023
2 тур
23 июля, воскресенье 17:00 Динамо-2 Мх 1:2 Победа
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