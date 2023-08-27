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Легион - Победа

27.08.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур Легион - Победа
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2023/2024)
1/128 финала
22 августа, вторник 00:00 Легион Победа
1/128 финала
22 августа, вторник 00:00 Легион Победа
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