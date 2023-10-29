- Космос

29.10.2023, Воскресенье, 00:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур - Космос
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Матч еще не начался
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Калуга 4 4 0 0 13:1 +12 12
2. Сахалинец 5 3 1 1 18:4 +14 10
3. Леон Сатурн 4 3 0 1 11:2 +9 9
4. Динамо Вл 3 3 0 0 11:4 +7 9
5. Композит 4 2 1 1 10:10 0 7
6. Арсенал-2 4 2 1 1 2:3 -1 7
7. Рязань 4 2 1 1 11:6 +5 7
8. Сахалин 3 2 0 1 3:2 +1 6
9. Спартак Т 4 1 2 1 7:6 +1 5
10. Космос 4 1 2 1 7:6 +1 5
11. Зенит Пз 4 1 2 1 3:5 -2 5
12. Квант 4 1 2 1 4:9 -5 5
13. СКА-Хабаровск-2 4 1 1 2 5:7 -2 4
14. Знамя 4 1 0 3 3:7 -4 3
15. Химки-М 4 1 0 3 3:9 -6 3
16. Пересвет 5 1 0 4 7:23 -16 3
17. Строгино 4 0 1 3 7:11 -4 1
18. Коломна 4 0 0 4 3:13 -10 0
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