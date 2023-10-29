|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Калуга
|4
|4
|0
|0
|13:1
|+12
|12
|2.
|Сахалинец
|5
|3
|1
|1
|18:4
|+14
|10
|3.
|Леон Сатурн
|4
|3
|0
|1
|11:2
|+9
|9
|4.
|Динамо Вл
|3
|3
|0
|0
|11:4
|+7
|9
|5.
|Композит
|4
|2
|1
|1
|10:10
|0
|7
|6.
|Арсенал-2
|4
|2
|1
|1
|2:3
|-1
|7
|7.
|Рязань
|4
|2
|1
|1
|11:6
|+5
|7
|8.
|Сахалин
|3
|2
|0
|1
|3:2
|+1
|6
|9.
|Спартак Т
|4
|1
|2
|1
|7:6
|+1
|5
|10.
|Космос
|4
|1
|2
|1
|7:6
|+1
|5
|11.
|Зенит Пз
|4
|1
|2
|1
|3:5
|-2
|5
|12.
|Квант
|4
|1
|2
|1
|4:9
|-5
|5
|13.
|СКА-Хабаровск-2
|4
|1
|1
|2
|5:7
|-2
|4
|14.
|Знамя
|4
|1
|0
|3
|3:7
|-4
|3
|15.
|Химки-М
|4
|1
|0
|3
|3:9
|-6
|3
|16.
|Пересвет
|5
|1
|0
|4
|7:23
|-16
|3
|17.
|Строгино
|4
|0
|1
|3
|7:11
|-4
|1
|18.
|Коломна
|4
|0
|0
|4
|3:13
|-10
|0