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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Гренобль
Париж - Гренобль: обзор матча 06 апреля 2024
Париж
06.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 31 тур
2 : 1
Завершен
Гренобль
61'
A. Jabbari
76'
К. Ив Дабила
25'
Н. Мбемба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Гренобль
90'
+5
Желтая карточка
Г. Пакье
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
89'
81'
Замена
А. Саньянг
️️️️
M. Tourraine
80'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
J. Benet
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Н. Дико
80'
Замена
М. Туре
️️️️
A. Jabbari
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Ив Дабила
Пас отдал
И. Кеббаль
76'
67'
Замена
D. Rigo
️️️️
Н. Мбемба
67'
Замена
N. Ntolla
️️️️
В. Постолачи
ГОЛ! 1:1!
A. Jabbari
Пас отдал
И. Кеббаль
61'
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
С. Шергуи
46'
44'
Желтая карточка
L. Nestor
25'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мбемба
Пас отдал
А. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Париж
44
Иван Филипович
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
6
Dante Rigo
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
3-1-3-1-2
16
13
Дабила
31
Шергуи
5
Мбоу
44
Дусе
14
17
Камара
22
10
Кеббаль
12
Дико
99
4-2-4
1
Мобле
29
Пакье
4
Диарра
39
29
Менди
25
Валь
26
Мбемба
14
21
75
Жозеф
9
Постолачи
22
5
Оллила
5
Оллила
22
31
Шергуи
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
31
Шергуи
99
21
Туре
21
Туре
99
12
Дико
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
12
Дико
26
Мбемба
6
6
26
Мбемба
21
10
Сильвестр
10
Сильвестр
21
39
7
Саньянг
7
Саньянг
39
9
Постолачи
22
22
9
Постолачи
Остались в запасе
Париж
Гренобль
44
Иван Филипович
ВР
6
Поль Ласн
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Бобби Аллен
ВР
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
6
Поль Ласн
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Париж - Гренобль
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
4
11
Офсайды
2
3
Количество передач
632
323
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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