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Бордо - Генгам

24.02.2024, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 2, 26 тур Бордо - Генгам
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Матч еще не начался
Франция. Лига 2 (2023/2024)
8 тур
26 сентября, вторник 00:00 Генгам Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
23 тур
20 февраля, среда 21:00 Бордо 0:0 Генгам
6 тур
23 сентября, воскресенье 18:00 Генгам 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
31 тур
1 апреля, воскресенье 16:00 Генгам 2:1 Бордо
7 тур
23 сентября, суббота 21:00 Бордо 3:1 Генгам
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
19 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 3:0 Генгам
13 тур
20 ноября, воскресенье 17:00 Генгам 1:1 Бордо
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/4 финала
11 января, среда 20:45 Бордо 3:2 Генгам
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 22:00 Генгам 2:4 Бордо
17 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Генгам
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 1:1 Генгам
5 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Генгам 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Бордо 5:1 Генгам
16 тур
4 декабря, среда 22:00 Генгам 0:1 Бордо
Суперкубок Франции 2009
Финал
25 июля, суббота 23:00 Бордо 2:0 Генгам
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/8 финала
11 ноября, вторник 21:00 Бордо 4:2 Генгам
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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