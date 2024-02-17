Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Кевийи
По - Кевийи: обзор матча 17 февраля 2024
По
17.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 25 тур
0 : 2
Завершен
Кевийи
5'
К. Кулибали
24'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Кевийи
88'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
М. Камара
88'
Замена
A. Batisse
️️️️
А. Сиссоко
82'
Замена
G. Gbelle
️️️️
Д. Вилль Поа
81'
Замена
Т. Пьонье-Бертран
️️️️
J. Pendant
Желтая карточка
Ш. Боли
80'
65'
Замена
П. Яд
️️️️
К. Кулибали
Замена
У. Канте
️️️️
К. Бото
62'
Замена
H. Saivet
️️️️
J. Gaspar
62'
Замена
K. Ange Ahoussou
️️️️
X. Kouassi
62'
59'
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
55'
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
M. Bassouamina
️️️️
С. Д'Алмейда
46'
Замена
Л. Мутон
️️️️
М. Шахири
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Камара
Пас отдал
Н. Кадиу
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
(К)
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
По
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
10
Henri Saivet
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
14
Garland Gbelle
ЦП
35
Robin Legendre
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
3-3-1-3
21
Камара
97
Бото
5
12
4
70
Боли
21
11
Шахири
14
Беграуи
6
Д'Алмейда
9
Силла
2-1-2-5
1
Лерой
58
Сиссоко
3
17
Сангаре
8
Кадиу
31
Поа
17
Кулибали
69
Рош
7
44
Пьерре
11
Камара
97
Бото
19
Канте
19
Канте
97
Бото
4
20
20
4
12
10
10
12
11
Шахири
6
Мутон
6
Мутон
11
Шахири
6
Д'Алмейда
12
12
6
Д'Алмейда
58
Сиссоко
8
8
58
Сиссоко
7
34
Пьонье-Бертран
34
Пьонье-Бертран
7
31
Поа
14
14
31
Поа
17
Кулибали
37
Яд
37
Яд
17
Кулибали
11
Камара
41
41
11
Камара
Остались в запасе
По
Кевийи
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Кейн Боннви
ВР
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
35
Robin Legendre
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча По - Кевийи
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
14
Офсайды
2
4
Количество передач
665
322
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
Все
По
Кевийи
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+