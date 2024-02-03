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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Осер
По - Осер: обзор матча 03 февраля 2024
По
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
2 : 2
Завершен
Осер
40'
K. Boutaïb
49'
K. Boutaïb
2'
А. Онаиву
64'
Жубал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Осер
90'
+3
Замена
E. Maddy
️️️️
Ф. Айе
84'
Желтая карточка
Д. Менса
Замена
K. Ange Ahoussou
️️️️
К. Бото
79'
Замена
М. Шахири
️️️️
H. Saivet
78'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
K. Boutaïb
68'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
J. Gaspar
67'
64'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Жубал
62'
Замена
Г. Перрен
️️️️
И. Сумаре
61'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Овусу
ГОЛ! 2:1!
K. Boutaïb
Пас отдал
М. Силла
49'
ГОЛ! 1:1!
K. Boutaïb
Пас отдал
Я. Беграуи
40'
Желтая карточка
X. Kouassi
38'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Онаиву
Пас отдал
П. Джоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
По
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
70
Шарль Боли
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
3-4-3
21
Камара
97
Бото
5
12
4
10
21
6
Мутон
10
14
Беграуи
7
Силла
3-2-2-3
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
14
Менса
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
90
Сумаре
12
Пелленар
45
Онаиву
97
Айе
97
Бото
20
20
97
Бото
12
70
Боли
70
Боли
12
10
11
Шахири
11
Шахири
10
12
12
12
12
10
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
10
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
90
Сумаре
28
Перрен
28
Перрен
90
Сумаре
97
Айе
34
34
97
Айе
Остались в запасе
По
Осер
19
Усман Канте
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
19
Усман Канте
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча По - Осер
1
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
12
Офсайды
5
2
Количество передач
414
549
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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