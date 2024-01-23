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Бордо - Валансьен

23.01.2024, Вторник, 00:00 мск Франция. Лига 2, 21 тур Бордо - Валансьен
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Матч еще не начался
Франция. Лига 2 (2023/2024)
6 тур
16 сентября, суббота 00:00 Валансьен Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Валансьен 0:1 Бордо
18 тур
15 декабря, воскресенье 17:00 Бордо 2:1 Валансьен
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
2 февраля, суббота 23:00 Бордо 2:0 Валансьен
5 тур
15 сентября, суббота 22:00 Валансьен 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота 23:59 Бордо 2:1 Валансьен
4 тур
27 августа, суббота 21:00 Валансьен 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
28 тур
19 марта, суббота 21:00 Валансьен 2:2 Бордо
12 тур
6 ноября, суббота 21:00 Бордо 1:1 Валансьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
30 тур
28 апреля, среда 21:00 Валансьен 2:0 Бордо
14 тур
21 ноября, суббота 21:00 Бордо 0:1 Валансьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
13 мая, среда 23:00 Валансьен 1:2 Бордо
17 тур
5 декабря, пятница 21:00 Бордо 2:1 Валансьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:00 Валансьен 3:1 Бордо
12 тур
27 октября, суббота 22:00 Бордо 2:1 Валансьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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