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Шинник - Зенит

18.11.2006, Суббота, 00:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. Премьер-лига, 29 тур Шинник - Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
14 тур
6 августа, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
24 сентября, суббота 20:00 Зенит 0:0 Шинник
9 тур
21 мая, суббота 16:00 Шинник 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:1 Зенит
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
16 августа, суббота 00:00 Зенит 1:2 Шинник
10 тур
24 мая, суббота 00:00 Шинник 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Шинник 1:1 Зенит
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Шинник
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Зенит 2:1 Шинник
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:0 Зенит
Чемпионат России 1998
20 тур
8 августа, суббота 00:00 Шинник 0:0 Зенит
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Зенит 3:0 Шинник
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Шинник 2:0 Зенит
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Шинник 1:1 Зенит
Первый этап, 5 тур
23 апреля, четверг 00:00 Зенит 2:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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