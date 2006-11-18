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Динамо - Торпедо

18.11.2006, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 29 тур Динамо - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2006
14 тур
4 августа, пятница 00:00 Торпедо 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Торпедо 2:1 Динамо
2 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
17 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Динамо
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Динамо 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Динамо 3:3 Торпедо
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 2:0 Динамо
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Динамо 0:4 Торпедо
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
Чемпионат России 2000
17 тур
14 июля, пятница 00:00 Торпедо 1:1 Динамо
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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