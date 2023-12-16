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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Конкарно
Генгам - Конкарно: обзор матча 16 декабря 2023
Генгам
16.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 18 тур
0 : 1
Завершен
Конкарно
70'
Б. Муазан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Конкарно
90'
+5
Желтая карточка
A. Urie
90'
+2
Желтая карточка
E. Salles
83'
Замена
A. Gboho
️️️️
Н. Ндомбаси
Желтая карточка
M. Merghem
80'
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
78'
Замена
A. Sagna
️️️️
B. Roux
78'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
H. Picard
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Б. Муазан
Пас отдал
П. Ибну Ба
64'
Замена
A. Urie
️️️️
Н. Шадли
Желтая карточка
К. Сидибе
53'
Замена
M. Riou
️️️️
P. Lemonnier
46'
Желтая карточка
B. Roux
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
24
Ambroise Gboho
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
4-1-3-2
1
7
24
5
24
Сивис
6
Сидибе
7
22
19
Эль Уаззани
9
Гийом
22
4-1-2-4
33
Фоссюрье
3
2
4
26
77
Шадли
10
Муазан
15
Барес
11
Ндомбаси
14
Ба
30
24
26
26
24
5
11
11
5
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
22
43
Сиве
43
Сиве
22
77
Шадли
7
7
77
Шадли
11
Ндомбаси
24
24
11
Ндомбаси
Остались в запасе
Генгам
Конкарно
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
Статистика матча Генгам - Конкарно
3
2
Всего ударов по воротам
9
2
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
0
Количество передач
212
211
Сейвы
0
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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2025.05.10 20:45
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
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