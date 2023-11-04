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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Валансьен
Анжер - Валансьен: обзор матча 04 ноября 2023
Анжер
04.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
2 : 0
Завершен
Валансьен
14'
Ф. Эль-Мелали
29'
Д. Буату (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Валансьен
Желтая карточка
П. Капелле
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
U. Bonnet
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
90'
Замена
А. Эну
️️️️
Ж. Лопи
90'
85'
Замена
Э. Юнг
️️️️
I. Hamache
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
81'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
81'
74'
Замена
U. Bonnet
️️️️
A. Boutoutaou
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
46'
46'
Замена
N. Venema
️️️️
Д. Крузе
Желтая карточка
З. Ферхат
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
J. Poha
Желтая карточка
Ф. Эль-Мелали
45'
+5
Желтая карточка
Я. Валери
43'
Желтая карточка
Ж. Лефор
33'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Буату
29'
16'
Желтая карточка
J. Louchet
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эль-Мелали
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
4-3-1-2
75
Фофана
21
Лефор
7
Валери
22
Хунтонджи
25
Бамба
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
4-3-3
16
39
Буату
13
27
5
28
Кошта
6
Бансе
15
Крузе
99
11
28
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
8
Лопи
23
Эну
23
Эну
8
Лопи
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
28
12
12
28
11
29
Юнг
29
Юнг
11
15
Крузе
14
14
15
Крузе
Остались в запасе
Анжер
Валансьен
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
1
Lassana Diabate
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Анжер - Валансьен
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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