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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Анси
Кевийи - Анси: обзор матча 28 октября 2023
Кевийи
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
1 : 2
Завершен
Анси
22'
С. Сумано
17'
Г. Жан
49'
A. Larose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Анси
Замена
С. Лорик
️️️️
J. Pendant
89'
Замена
G. Gbelle
️️️️
Н. Кадиу
89'
84'
Замена
Ж. Гонсалвес
️️️️
Н. Кандиль
79'
Желтая карточка
М. Аделин
Замена
Г. Сангаре
️️️️
М. Камара
78'
74'
Замена
К. Тестуд
️️️️
С. Нтамак
74'
Замена
С. Шамаль
️️️️
Y. Barry
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
К. Кулибали
66'
Замена
R. Legendre
️️️️
П. Яд
66'
63'
Замена
C. Billemaz
️️️️
A. Larose
49'
ГОЛ! 1:2!
A. Larose
Пас отдал
Н. Кандиль
Желтая карточка
С. Фортеш
45'
+3
31'
Желтая карточка
В. Пажо
Желтая карточка
J. Pendant
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Сумано
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жан
Пас отдал
Н. Кандиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
(К)
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
8
Ноа Кадиу
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Garland Gbelle
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
35
Robin Legendre
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
22
Clement Billemaz
ЦФ
3-1-1-5
1
Лерой
15
Фортеш
3
58
Сиссоко
8
Кадиу
37
Яд
11
Камара
99
Сумано
17
Кулибали
44
Пьерре
7
4-3-1-2
1
Эскале
18
Жан
3
6
14
Муанга
17
Пажо
5
Аделин
20
70
Кандиль
19
Нтамак
28
7
2
Лорик
2
Лорик
7
11
Камара
17
Сангаре
17
Сангаре
11
Камара
8
Кадиу
14
14
8
Кадиу
17
Кулибали
35
35
17
Кулибали
37
Яд
35
35
37
Яд
70
Кандиль
8
Гонсалвес
8
Гонсалвес
70
Кандиль
19
Нтамак
12
Тестуд
12
Тестуд
19
Нтамак
20
14
Шамаль
14
Шамаль
20
28
22
22
28
Остались в запасе
Кевийи
Анси
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Кевийи - Анси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
Новости команд
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2023.03.02 07:23
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2022.01.01 23:08
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2023.03.02 07:23
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