Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Аяччо
Конкарно - Аяччо: обзор матча 28 октября 2023
Конкарно
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 1
Завершен
Аяччо
76'
П. Ибну Ба
84'
П. Ибну Ба
68'
Y. Bammou (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Аяччо
Замена
A. Georgen
️️️️
Н. Шадли
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
П. Ибну Ба
Пас отдал
Г. Барес
84'
Замена
A. Gboho
️️️️
Н. Ндомбаси
84'
78'
Желтая карточка
М. Баррето
77'
Замена
V. Jacob
️️️️
Y. Bammou
ГОЛ! 1:1!
П. Ибну Ба
Пас отдал
Н. Ндомбаси
76'
Замена
Г. Барес
️️️️
A. Philiponeau
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Y. Bammou
65'
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
24
Ambroise Gboho
ЦФ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
4-2-2-3
4
3
3
33
Фоссюрье
26
17
10
Муазан
77
Шадли
14
Ба
11
Ндомбаси
30
4-1-2-1-2
16
Соллакаро
20
Юсуфф
21
Авинел
3
25
Шано
4
Марчетти
26
Жаболь-Фолькарелли
6
Мангани
4
Баррето
19
7
Тузгар
77
Шадли
2
2
77
Шадли
26
15
Барес
15
Барес
26
11
Ндомбаси
24
24
11
Ндомбаси
19
7
7
19
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
Остались в запасе
Конкарно
Аяччо
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
Статистика матча Конкарно - Аяччо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Конкарно
Аяччо
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+