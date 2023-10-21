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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Кевийи
Генгам - Кевийи: обзор матча 21 октября 2023
Генгам
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
2 : 2
Завершен
Кевийи
16'
А. Эль Уаззани
80'
А. Эль Уаззани
14'
С. Сумано
90+4'
L. Delaurier-Chaubet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Кевийи
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
L. Delaurier-Chaubet
90'
Замена
G. Gbelle
️️️️
Н. Кадиу
89'
Замена
R. Legendre
️️️️
Б. Пьерре
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Гийом
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Эль Уаззани
80'
79'
Замена
С. Лорик
️️️️
К. Кулибали
79'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
П. Яд
Замена
H. Picard
️️️️
Г. Курте
71'
70'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
М. Камара
Желтая карточка
А. Эль Уаззани
47'
31'
Желтая карточка
П. Яд
Замена
A. Ben Mohamed
️️️️
А. Н'Дур
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль Уаззани
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Сумано
Пас отдал
Н. Кадиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
17
Maxime Barthelmé
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
14
Garland Gbelle
ЦП
35
Robin Legendre
ЦФ
3-3-2-2
1
12
Н'Дур
26
5
24
6
Сидибе
24
Сивис
11
19
Эль Уаззани
18
Курте
9
Гийом
3-1-1-5
1
Лерой
58
Сиссоко
3
15
Фортеш
8
Кадиу
37
Яд
17
Кулибали
7
11
Камара
44
Пьерре
99
Сумано
18
Курте
22
22
18
Курте
12
Н'Дур
22
22
12
Н'Дур
9
Гийом
43
Сиве
43
Сиве
9
Гийом
17
Кулибали
2
Лорик
2
Лорик
17
Кулибали
37
Яд
17
Сангаре
17
Сангаре
37
Яд
11
Камара
35
35
11
Камара
8
Кадиу
14
14
8
Кадиу
44
Пьерре
35
35
44
Пьерре
Остались в запасе
Генгам
Кевийи
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
Статистика матча Генгам - Кевийи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
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