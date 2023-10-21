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Анжер - Бордо

21.10.2023, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 2, 11 тур Анжер - Бордо
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2021/2022)
36 тур
8 мая, воскресенье 16:00 Анжер 4:1 Бордо
3 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2020/2021)
21 тур
24 января, воскресенье 15:00 Бордо 2:1 Анжер
2 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Анжер 0:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
1 тур
10 августа, суббота 21:00 Анжер 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
4 мая, суббота 21:00 Бордо 0:1 Анжер
17 тур
15 января, вторник 21:00 Анжер 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
29 тур
10 марта, суббота 22:00 Бордо 0:0 Анжер
1 тур
6 августа, воскресенье 18:00 Анжер 2:2 Бордо
Франция. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
5 апреля, среда 19:30 Анжер 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
14 января, суббота 22:00 Анжер 1:1 Бордо
5 тур
17 сентября, суббота 21:00 Бордо 0:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 21:00 Бордо 1:3 Анжер
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Анжер 1:1 Бордо
Франция. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
19 января, вторник 20:30 Анжер 1:2 Бордо
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 января, суббота 19:00 Анжер 1:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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