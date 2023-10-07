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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - По
Кевийи - По: обзор матча 07 октября 2023
Кевийи
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
2 : 2
Завершен
По
38'
С. Сумано
85'
L. Delaurier-Chaubet
9'
M. Bassouamina
67'
M. Bassouamina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - По
ГОЛ! 2:2!
L. Delaurier-Chaubet
Пас отдал
Г. Сангаре
85'
83'
Замена
Ш. Боли
️️️️
M. Bassouamina
76'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
М. Силла
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
М. Камара
74'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
Н. Кадиу
74'
67'
ГОЛ! 1:2!
M. Bassouamina
Замена
G. Gbelle
️️️️
Б. Пьерре
65'
Замена
П. Яд
️️️️
A. Bonnet
65'
46'
Замена
У. Канте
️️️️
М. Шахири
45'
+2
Желтая карточка
С. Д'Алмейда
45'
+1
Вторая желтая
K. Ange Ahoussou
45'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
S. Beusnard
Желтая карточка
Н. Кадиу
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Сумано
38'
34'
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
9'
ГОЛ! 0:1!
M. Bassouamina
Пас отдал
H. Saivet
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
10
Alexandre Bonnet
ЦП
69
Йохан Рош
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
По
21
Бингуру Камара
ВР
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Garland Gbelle
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
35
Robin Legendre
ЦФ
По
19
Усман Канте
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
2-2-5
1
Лерой
3
58
Сиссоко
8
Кадиу
10
11
Камара
99
Сумано
17
Кулибали
44
Пьерре
7
3-4-1-2
21
Камара
20
4
Обьянг
7
Куду
6
Мутон
21
10
4
11
Шахири
12
7
Силла
8
Кадиу
17
Сангаре
17
Сангаре
8
Кадиу
44
Пьерре
14
14
44
Пьерре
11
Камара
35
35
11
Камара
10
37
Яд
37
Яд
10
11
Шахири
19
Канте
19
Канте
11
Шахири
12
70
Боли
70
Боли
12
21
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
21
7
Силла
10
10
7
Силла
Остались в запасе
Кевийи
По
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
8
Antoine Batisse
ЦЗ
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Кевийи - По
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
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2020.01.29 22:30
1
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
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