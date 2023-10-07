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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Дюнкерк
Конкарно - Дюнкерк: обзор матча 07 октября 2023
Конкарно
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
4 : 3
Завершен
Дюнкерк
8'
Н. Шадли
63'
П. Ибну Ба
78'
Н. Шадли
90+4'
П. Ибну Ба
23'
J. Anziani
41'
Á. Orelien (П)
66'
А. Ба-Си
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Дюнкерк
ГОЛ! 4:3!
П. Ибну Ба
90'
+4
Желтая карточка
A. Philiponeau
82'
ГОЛ! 3:3!
Н. Шадли
78'
Замена
R. Sans
️️️️
A. Wahib
78'
Замена
I. Matondo
️️️️
A. Urie
78'
Замена
A. Philiponeau
️️️️
M. Etuin
77'
68'
Желтая карточка
R. Boissier
67'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
А. Ба-Си
66'
ГОЛ! 2:3!
А. Ба-Си
Пас отдал
Б. Юссуф
ГОЛ! 2:2!
П. Ибну Ба
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
63'
Замена
Y. Merdji
️️️️
Н. Ндомбаси
60'
55'
Замена
A. Ipiélé
️️️️
Á. Orelien
Желтая карточка
J. Celestine
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Б. Юссуф
41'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Á. Orelien
36'
Желтая карточка
D. Thiam
23'
ГОЛ! 1:1!
J. Anziani
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
A. Wahib
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
77
Амаду Ба-Си
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
10
Ángel Orelien
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
3
Romain Sans
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
3
Driss Trichard
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
4-2-1-4
4
3
3
33
Фоссюрье
17
7
77
Шадли
30
11
Ндомбаси
14
Ба
15
Барес
3-2-4-1
16
26
Санганте
82
18
17
Юссуф
28
Билинги
18
20
10
77
Ба-Си
10
17
26
26
17
3
3
3
3
7
45
45
7
11
Ндомбаси
10
10
11
Ндомбаси
10
27
27
10
77
Ба-Си
9
9
77
Ба-Си
Остались в запасе
Конкарно
Дюнкерк
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
3
Driss Trichard
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
3
Driss Trichard
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Конкарно - Дюнкерк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
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Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
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