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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Кевийи
Дюнкерк - Кевийи: обзор матча 30 сентября 2023
Дюнкерк
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
0 : 1
Завершен
Кевийи
51'
С. Сумано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Кевийи
90'
+5
Замена
С. Лорик
️️️️
A. Bonnet
Замена
Á. Orelien
️️️️
E. Bardeli
89'
88'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
С. Сумано
73'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Камара
73'
Замена
G. Gbelle
️️️️
К. Кулибали
Замена
D. Trichard
️️️️
D. Thiam
63'
Замена
J. Anziani
️️️️
T. Keita
63'
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Сумано
Пас отдал
J. Pendant
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
10
Alexandre Bonnet
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
3
Driss Trichard
ЦЗ
20
Julien Anziani
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
37
Папа Яд
ЛВ
14
Garland Gbelle
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
35
Robin Legendre
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
3-2-3-2
16
82
18
17
Юссуф
26
Санганте
28
Билинги
44
10
18
9
7
2-2-5
1
Лерой
58
Сиссоко
3
8
Кадиу
10
17
Кулибали
69
Рош
7
11
Камара
44
Пьерре
18
3
3
18
44
20
20
44
18
10
10
18
10
2
Лорик
2
Лорик
10
17
Кулибали
14
14
17
Кулибали
11
Камара
37
Яд
37
Яд
11
Камара
99
Сумано
41
41
99
Сумано
Остались в запасе
Дюнкерк
Кевийи
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
20
Arsène Courel
ВР
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
35
Robin Legendre
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
35
Robin Legendre
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Дюнкерк - Кевийи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
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Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
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