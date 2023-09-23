Введите ваш ник на сайте

Бордо - Кан

23.09.2023, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 2, 7 тур Бордо - Кан
...
Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Кан 0:1 Бордо
13 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Бордо 0:0 Кан
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
16 января, вторник 21:00 Бордо 0:2 Кан
14 тур
25 ноября, суббота 22:00 Кан 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
24 тур
7 февраля, вторник 21:00 Кан 0:4 Бордо
7 тур
24 сентября, суббота 21:00 Бордо 0:0 Кан
Франция. Лига 1 (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 22:00 Кан 1:0 Бордо
15 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Бордо 1:4 Кан
Франция. Лига 1 (2014/2015)
28 тур
7 марта, суббота 22:00 Кан 1:2 Бордо
10 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Бордо 1:1 Кан
Франция. Лига 1 (2011/2012)
31 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Кан 1:0 Бордо
15 тур
26 ноября, суббота 22:00 Бордо 2:0 Кан
Франция. Лига 1 (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 21:00 Бордо 1:2 Кан
7 тур
25 сентября, суббота 21:00 Кан 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Кан 0:1 Бордо
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Бордо 2:1 Кан
Франция. Лига 1 (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Бордо 2:1 Кан
15 тур
24 ноября, суббота 22:00 Кан 5:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
...
  • Читайте нас: 