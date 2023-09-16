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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Анжер
Родез - Анжер: обзор матча 16 сентября 2023
Родез
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
4 : 1
Завершен
Анжер
46'
K. Corredor
49'
В. Таиби
86'
А. Унтонджи
88'
L. Rajot
2'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Анжер
ГОЛ! 4:1!
L. Rajot
Пас отдал
В. Юнусса
88'
ГОЛ! 3:1!
А. Унтонджи
86'
Желтая карточка
А. Нгуямса
83'
81'
Желтая карточка
Я. Фофана
Замена
A. Valerio
️️️️
G. Haag
79'
77'
Замена
А. Эну
️️️️
И. Ньян
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
75'
Замена
J. Chougrani
️️️️
Л. Буаде
74'
Замена
А. Унтонджи
️️️️
C. Depres
74'
Замена
В. Юнусса
️️️️
L. Rajot
74'
65'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Ж. Бахоя
64'
Замена
З. Ферхат
️️️️
Л. Рао-Лисоа
64'
Замена
Ж. Лопи
️️️️
З. Халед
52'
Желтая карточка
Ж. Бахоя
ГОЛ! 2:1!
В. Таиби
Пас отдал
L. Rajot
49'
ГОЛ! 1:1!
K. Corredor
46'
Желтая карточка
G. Haag
45'
+5
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диони
Пас отдал
П. Капелле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
12
Killian Corredor
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
7
Тайрик Арконт
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
2-3-1-4
77
М'Паси
6
6
Нгуямса
81
5
18
Буаде
8
Таиби
12
6
Ро-Яо
97
Абдалла
25
3-3-1-1-2
75
Фофана
7
Валери
27
Рао-Лисоа
22
Хунтонджи
25
Бамба
22
Халед
21
Лефор
15
Капелле
23
Бахоя
99
Диони
7
Ньян
18
Буаде
21
21
18
Буаде
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
5
23
Юнусса
23
Юнусса
5
81
18
18
81
25
17
Унтонджи
17
Унтонджи
25
22
Халед
8
Лопи
8
Лопи
22
Халед
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
7
Ньян
23
Эну
23
Эну
7
Ньян
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
Остались в запасе
Родез
Анжер
1
Себастьен Сибуа
ВР
7
Тайрик Арконт
ПВ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
7
Тайрик Арконт
ПВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Родез - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
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