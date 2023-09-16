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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - По
Осер - По: обзор матча 16 сентября 2023
Осер
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
2 : 2
Завершен
По
13'
Г. Эйн
85'
А. Онаиву
22'
J. Ruiz
58'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - По
90'
+6
Желтая карточка
К. Бото
Желтая карточка
Жубал
87'
86'
Желтая карточка
Б. Камара
ГОЛ! 2:2!
А. Онаиву
Пас отдал
Г. Перрен
85'
79'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
М. Силла
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
71'
66'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
Л. Мутон
66'
Замена
М. Шахири
️️️️
H. Saivet
66'
Замена
X. Kouassi
️️️️
Т. Куду
63'
Желтая карточка
H. Saivet
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Силла
Желтая карточка
Т. Пелленар
53'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
49'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Овусу
46'
25'
Замена
A. Batisse
️️️️
У. Канте
22'
ГОЛ! 1:1!
J. Ruiz
Пас отдал
H. Saivet
ГОЛ! 1:0!
Г. Эйн
Пас отдал
Ф. Айе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
10
Henri Saivet
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
По
8
Antoine Batisse
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
26
Джоли
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
12
Пелленар
45
Онаиву
97
Айе
28
Перрен
3-2-3-2
21
Камара
20
5
7
Куду
19
Канте
97
Бото
10
6
Мутон
21
10
7
Силла
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
19
Канте
8
8
19
Канте
7
Куду
4
4
7
Куду
10
11
Шахири
11
Шахири
10
6
Мутон
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
6
Мутон
7
Силла
12
12
7
Силла
Остались в запасе
Осер
По
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Осер - По
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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