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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Анси
Конкарно - Анси: обзор матча 02 сентября 2023
Конкарно
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
1 : 1
Завершен
Анси
66'
Y. Merdji
28'
W. Caddy (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Анси
90'
+2
Вторая желтая
А. Каши
90'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
М. Аделин
90'
Замена
Ж. Гонсалвес
️️️️
Y. Barry
Желтая карточка
T. Sinquin
89'
Замена
Б. Муазан
️️️️
Н. Шадли
88'
79'
Желтая карточка
M. Mahop
Желтая карточка
Y. Merdji
79'
73'
Замена
J. Kodjia
️️️️
W. Caddy
ГОЛ! 1:1!
Y. Merdji
Пас отдал
R. Sans
66'
Замена
A. Urie
️️️️
Н. Ндомбаси
62'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
I. Matondo
61'
61'
Замена
С. Шамаль
️️️️
Н. Кандиль
61'
Замена
К. Тестуд
️️️️
A. Larose
Желтая карточка
R. Sans
56'
45'
Желтая карточка
М. Аделин
32'
Желтая карточка
А. Каши
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
W. Caddy
Желтая карточка
I. Paro
27'
Желтая карточка
Н. Шадли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
10
Yanis Merdji
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
2-2-1-5
2
28
17
2
77
Шадли
15
Барес
11
Ндомбаси
45
3
30
4-1-3-1-1
1
Эскале
14
Муанга
18
Жан
3
6
5
Каши
5
Аделин
10
20
70
Кандиль
28
11
Ндомбаси
7
7
11
Ндомбаси
77
Шадли
10
Муазан
10
Муазан
77
Шадли
45
14
Ба
14
Ба
45
20
8
Гонсалвес
8
Гонсалвес
20
28
12
Тестуд
12
Тестуд
28
70
Кандиль
14
Шамаль
14
Шамаль
70
Кандиль
5
Аделин
10
10
5
Аделин
10
24
24
10
Остались в запасе
Конкарно
Анси
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Конкарно - Анси
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
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