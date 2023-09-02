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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Кевийи
Труа - Кевийи: обзор матча 02 сентября 2023
Труа
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 2
Завершен
Кевийи
58'
Х. Шавалерен
78'
A. Kante
4'
П. Яд
29'
С. Лорик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Кевийи
90'
+1
Желтая карточка
A. Bonnet
87'
Замена
М. Камара
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
М. Диоп
84'
Желтая карточка
J. Assoumou
83'
79'
Замена
С. Сумано
️️️️
A. Do Marcolino
79'
Замена
A. Bonnet
️️️️
Г. Сангаре
ГОЛ! 2:2!
A. Kante
78'
Замена
J. Assoumou
️️️️
Н. де Превилль
77'
72'
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
П. Яд
ГОЛ! 1:2!
Х. Шавалерен
Пас отдал
Р. Саид
58'
Замена
Т. Бальде
️️️️
R. Kohon
46'
Желтая карточка
И. Бура
42'
29'
ГОЛ! 0:2!
С. Лорик
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Яд
Пас отдал
Г. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Кевийи
1
Адель Анзимати-Абуду
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
10
Alexandre Bonnet
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
3-1-1-2-3
80
Алемдар
14
Бура
4
Зукру
36
7
Шавалерен
42
7
Донг
8
Диоп
19
Саид
12
де Превилль
3
Ндиайе
4-1-2-1-2
1
Лерой
58
Сиссоко
15
3
2
Лорик
17
Сангаре
35
8
Кадиу
37
Яд
41
44
Пьерре
36
19
Бальде
19
Бальде
36
8
Диоп
10
М'Чангама
10
М'Чангама
8
Диоп
12
де Превилль
15
15
12
де Превилль
17
Сангаре
10
10
17
Сангаре
37
Яд
94
94
37
Яд
35
11
Камара
11
Камара
35
41
99
Сумано
99
Сумано
41
Остались в запасе
Труа
Кевийи
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Адель Анзимати-Абуду
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
7
J. Pendant
ЦФ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Остались в запасе
1
Адель Анзимати-Абуду
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
7
J. Pendant
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Кевийи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
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