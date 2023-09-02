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Бордо - Осер

02.09.2023, Суббота, 16:00 мск Франция. Лига 2, 5 тур Бордо - Осер
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Матч начнется в 16:00 мск
Франция. Лига 1 (2011/2012)
36 тур
7 мая, понедельник 21:00 Осер 2:4 Бордо
3 тур
20 августа, суббота 21:00 Бордо 1:1 Осер
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 23:00 Бордо 3:0 Осер
9 тур
16 октября, суббота 21:00 Осер 0:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
25 тур
10 марта, среда 21:00 Бордо 1:2 Осер
9 тур
17 октября, суббота 21:00 Осер 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Осер 0:2 Бордо
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Бордо 2:0 Осер
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
12 января, суббота 22:00 Бордо 4:1 Осер
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Осер 0:2 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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