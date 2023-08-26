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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Валансьен
Родез - Валансьен: обзор матча 26 августа 2023
Родез
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
0 : 1
Завершен
Валансьен
5'
A. Boutoutaou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Валансьен
Замена
R. Lipinski
️️️️
J. Chougrani
89'
85'
Желтая карточка
J. Poha
85'
Замена
N. Venema
️️️️
U. Bonnet
Замена
Y. Verdier
️️️️
А. Нгуямса
79'
Желтая карточка
Т. Арконт
75'
74'
Желтая карточка
T. Diagouraga
Желтая карточка
А. Нгуямса
66'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
65'
Замена
Л. Буаде
️️️️
В. Юнусса
65'
Замена
G. Haag
️️️️
A. Valerio
63'
62'
Замена
S. Boudraa
️️️️
I. Hamache
62'
Замена
J. Cuffaut
️️️️
A. Linguet
58'
Желтая карточка
U. Bonnet
57'
Замена
T. Diagouraga
️️️️
A. Boutoutaou
5'
ГОЛ! 0:1!
A. Boutoutaou
Пас отдал
A. Linguet
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Bradley Danger
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
7
Sofiane Boudraa
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
14
J. Cuffaut
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
3-1-1-5
77
М'Паси
21
6
6
Нгуямса
23
Юнусса
8
Таиби
12
6
Ро-Яо
97
Абдалла
18
17
Унтонджи
3-2-2-3
16
13
5
4
39
Буату
27
23
15
Крузе
28
11
12
21
3
3
21
18
81
81
18
23
Юнусса
18
Буаде
18
Буаде
23
Юнусса
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
6
Нгуямса
26
26
6
Нгуямса
11
7
7
11
28
6
6
28
12
14
14
12
27
14
14
27
Остались в запасе
Родез
Валансьен
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Родез - Валансьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
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