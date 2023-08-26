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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Конкарно
Париж - Конкарно: обзор матча 26 августа 2023
Париж
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
3 : 0
Завершен
Конкарно
42'
Л. Диаби-Фадига
75'
П. Амель
84'
П. Амель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Конкарно
Замена
D. Colau
️️️️
J. Gaudin
90'
+3
Замена
J. Lopez
️️️️
И. Кеббаль
85'
ГОЛ! 3:0!
П. Амель
Пас отдал
К. Ив Дабила
84'
ГОЛ! 2:0!
П. Амель
Пас отдал
И. Кеббаль
75'
Желтая карточка
J. Gaudin
74'
69'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
A. Georgen
Замена
П. Амель
️️️️
Л. Диаби-Фадига
63'
Замена
А. Камара
️️️️
Й. Демонси
63'
60'
Замена
I. Matondo
️️️️
Б. Муазан
59'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
A. Gboho
59'
Замена
Y. Merdji
️️️️
A. Urie
Замена
Y. Koré
️️️️
С. Алакуш
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диаби-Фадига
Пас отдал
С. Алакуш
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
44
Иван Филипович
ВР
31
Самир Шергуи
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Конкарно
5
Mamadou Sylla
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
3
Romain Sans
ЦФ
24
Ambroise Gboho
ЦФ
30
Esteban Salles
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
34
Djibril Diagouraga
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
4-1-3-1-1
44
Филипович
31
Шергуи
13
Дабила
5
Мбоу
22
Алакуш
44
Дусе
22
24
Демонси
14
10
Кеббаль
80
Диаби-Фадига
3-3-2-3
5
28
2
26
7
17
77
Шадли
10
Муазан
30
24
3
22
Алакуш
25
25
22
Алакуш
22
33
33
22
24
Демонси
17
Камара
17
Камара
24
Демонси
80
Диаби-Фадига
29
Амель
29
Амель
80
Диаби-Фадига
10
Кеббаль
20
20
10
Кеббаль
2
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
2
10
Муазан
45
45
10
Муазан
7
10
10
7
24
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
24
Остались в запасе
Париж
Конкарно
16
Obed Nkambadio
ВР
34
Djibril Diagouraga
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
34
Djibril Diagouraga
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
29
Pierre Jouan
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Париж - Конкарно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
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