Аяччо - Бордо

|33 тур
|12 апреля, суббота
|22:00
|Аяччо
|1:1
|Бордо
|15 тур
|1 декабря, воскресенье
|17:00
|Бордо
|4:0
|Аяччо
|24 тур
|9 февраля, суббота
|23:00
|Аяччо
|1:0
|Бордо
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:00
|Бордо
|2:2
|Аяччо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кан
|2
|2
|0
|0
|4:0
|+4
|6
|2.
|Гренобль
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|3.
|Амьен
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|4.
|Бастия
|2
|1
|1
|0
|3:0
|+3
|4
|5.
|Труа
|2
|1
|1
|0
|5:3
|+2
|4
|6.
|Родез
|2
|1
|1
|0
|3:2
|+1
|4
|7.
|Дюнкерк
|2
|1
|1
|0
|3:2
|+1
|4
|8.
|Аяччо
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|9.
|Генгам
|2
|1
|0
|1
|4:2
|+2
|3
|10.
|Осер
|2
|1
|0
|1
|4:2
|+2
|3
|11.
|По
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|12.
|Лаваль
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|13.
|Бордо
|2
|1
|0
|1
|1:3
|-2
|3
|14.
|Конкарно
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|15.
|Анжер
|2
|0
|1
|1
|0:1
|-1
|1
|16.
|Анси
|2
|0
|1
|1
|1:4
|-3
|1
|17.
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0
|18.
|Кевийи
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|19.
|Париж
|2
|0
|0
|2
|0:4
|-4
|0
|20.
|Валансьен
|2
|0
|0
|2
|1:7
|-6
|0