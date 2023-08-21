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Аяччо - Бордо

21.08.2023, Понедельник, 21:45 мск Франция. Лига 2, 3 тур Аяччо - Бордо
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Матч начнется в 21:45 мск
П1
2.65
Х
3.15
П2
2.8
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Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Аяччо 1:1 Бордо
15 тур
1 декабря, воскресенье 17:00 Бордо 4:0 Аяччо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
9 февраля, суббота 23:00 Аяччо 1:0 Бордо
6 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 2:2 Аяччо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 22:00 Бордо 1:1 Аяччо
12 тур
29 октября, суббота 21:00 Аяччо 0:2 Бордо
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 января, суббота 19:45 Бордо 5:1 Аяччо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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