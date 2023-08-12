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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Париж
Гренобль - Париж: обзор матча 12 августа 2023
Гренобль
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Париж
63'
M. Tourraine
89'
А. Сбаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Париж
Замена
А. Менди
️️️️
M. Tourraine
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
А. Сбаи
89'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
S. Touray
85'
Замена
А. Сбаи
️️️️
Л. Жозеф
85'
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
В. Постолачи
84'
79'
Замена
C. Oumar Diakite
️️️️
Й. Демонси
79'
Замена
W. Caddy
️️️️
J. Lopez
74'
Замена
М. Мбоу
️️️️
И. Кеббаль
70'
Красная карточка
C. Mandouki
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Саньянг
67'
65'
Желтая карточка
A. Gory
ГОЛ! 1:0!
M. Tourraine
Пас отдал
S. Touray
63'
59'
Замена
М. Туре
️️️️
П. Амель
58'
Желтая карточка
Л. Дусе
Желтая карточка
M. Tourraine
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Париж
44
Иван Филипович
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Check Oumar Diakite
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
4-1-5
1
Мобле
39
4
Диарра
6
Монфрей
29
Пакье
6
21
7
Саньянг
9
Постолачи
75
Жозеф
22
3-1-2-1-3
44
Филипович
13
Дабила
31
Шергуи
25
44
Дусе
24
Демонси
14
10
Кеббаль
11
20
29
Амель
39
29
Менди
29
Менди
39
22
10
Сильвестр
10
Сильвестр
22
75
Жозеф
10
Сбаи
10
Сбаи
75
Жозеф
9
Постолачи
5
5
9
Постолачи
7
Саньянг
22
22
7
Саньянг
10
Кеббаль
5
Мбоу
5
Мбоу
10
Кеббаль
24
Демонси
15
15
24
Демонси
20
10
10
20
29
Амель
21
Туре
21
Туре
29
Амель
Остались в запасе
Гренобль
Париж
23
Мамаду Диоп
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Obed Nkambadio
ВР
17
Адама Камара
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
17
Адама Камара
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Гренобль - Париж
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
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