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Зенит - Москва

29.10.2006, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 25 тур Зенит - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2006
10 тур
12 июля, среда 00:00 Москва 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Москва 2:0 Зенит
12 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Зенит 2:2 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Зенит 2:3 Москва
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Москва 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
25 июля, пятница 00:00 Москва 0:1 Зенит
13 тур
18 июня, среда 00:00 Зенит 3:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Москва
11 тур
8 мая, среда 00:00 Москва 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Зенит 4:0 Москва
3 тур
1 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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