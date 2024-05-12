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Леванте - Эйбар

12.05.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 39 тур Леванте - Эйбар
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
17 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Эйбар Леванте
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
10 апреля, суббота 19:30 Эйбар 0:1 Леванте
18 тур
10 января, воскресенье 16:00 Леванте 2:1 Эйбар
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
29 февраля, суббота 15:00 Эйбар 3:0 Леванте
5 тур
21 сентября, суббота 17:00 Леванте 0:0 Эйбар
Испания. Примера (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Эйбар
15 тур
9 декабря, воскресенье 14:00 Эйбар 4:4 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
29 тур
16 марта, пятница 23:00 Леванте 2:1 Эйбар
10 тур
29 октября, воскресенье 20:30 Эйбар 2:2 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
14 февраля, воскресенье 20:15 Эйбар 2:0 Леванте
5 тур
23 сентября, среда 21:00 Леванте 2:2 Эйбар
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
6 марта, пятница 22:45 Леванте 2:1 Эйбар
7 тур
4 октября, суббота 22:00 Эйбар 3:3 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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