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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)

Локомотив - Москва

28.04.2007, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 7 тур Локомотив - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Москва
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 14:00 Москва 0:1 Локомотив
2 тур
19 марта, суббота 14:00 Локомотив 0:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Москва 1:2 Локомотив
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Локомотив 0:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
21 сентября, воскресенье 00:00 Москва 1:3 Локомотив
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Локомотив 1:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
19 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Москва
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Москва 0:4 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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