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Мирандес - Алькоркон

14.08.2023, Понедельник, 20:00 мск Испания. Сегунда, 1 тур Мирандес - Алькоркон
Испания. Сегунда (2016/2017)
33 тур
7 апреля, пятница 21:00 Мирандес 2:0 Алькоркон
12 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Алькоркон 1:0 Мирандес
Испания. Сегунда (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:00 Алькоркон 1:0 Мирандес
11 тур
31 октября, суббота 22:15 Мирандес 3:0 Алькоркон
Испания. Сегунда (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 23:00 Алькоркон 2:2 Мирандес
3 тур
7 сентября, воскресенье 19:00 Мирандес 1:2 Алькоркон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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Палмейрас
Крузейро
0
0
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