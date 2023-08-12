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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Салют - Чертаново
Салют - Чертаново: обзор матча 12 августа 2023
Салют
12.08.2023, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
0 : 0
Завершен
Чертаново
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Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
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17.10.2026
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11.10.2026
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Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
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Россия. Кубок, Финал
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05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
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Чертаново
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14.10.2026
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