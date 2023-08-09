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Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк

09.08.2023, Среда, 05:30 мск Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2023
17 тур
14 мая, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес
США. МЛС 2022
41 тур
5 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк
34 тур
7 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес
США. МЛС 2021
32 тур
13 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк
18 тур
18 июля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
15 тур
4 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес
США. МЛС 2020

5 октября, понедельник 04:30 Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
США. МЛС 2020, группа e

10 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес
США. МЛС 2019

18 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес

24 марта, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/8 финала
первый матч		 2 ноября, пятница 05:30 Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

16 августа, четверг 05:00 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк

10 марта, суббота 23:30 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес
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