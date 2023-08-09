Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк

|17 тур
|14 мая, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|0:3
|Лос-Анджелес
|17 тур
|14 мая, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|0:3
|Лос-Анджелес
|41 тур
|5 сентября, понедельник
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|34 тур
|7 августа, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|1:4
|Лос-Анджелес
|32 тур
|13 сентября, понедельник
|05:30
|Лос-Анджелес
|3:2
|Реал Солт-Лейк
|18 тур
|18 июля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|15 тур
|4 июля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|Лос-Анджелес
|
|5 октября, понедельник
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|1:3
|Лос-Анджелес
|
|10 сентября, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|Лос-Анджелес
|
|18 августа, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:2
|Лос-Анджелес
|
|24 марта, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|Плей-офф, 1/8 финала
первый матч
|2 ноября, пятница
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:3
|Реал Солт-Лейк
|
|16 августа, четверг
|05:00
|Лос-Анджелес
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|
|10 марта, суббота
|23:30
|Реал Солт-Лейк
|1:5
|Лос-Анджелес