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Тигрес УАНЛ - Монтеррей

09.08.2023, Среда, 05:00 мск Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала Тигрес УАНЛ - Монтеррей
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тигрес УАНЛ 2 2 0 0 3:1 +2 6
2. Портленд 2 1 0 1 3:2 +1 3
3. Сан-Хосе 2 0 0 2 0:3 -3 0
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